Rifiuti Roma: Radicali lanciano dibattito, "sfatiamo tabù termovalorizzatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sfatare il "tabù" degli impianti di termovalorizzazione, per risolvere il problema dell'emergenza rifiuti a Roma. Questo il tema dell'incontro promosso dai Radicali e che si è svolto oggi nella sede del partito a Roma. Al dibattito dal titolo "Chi ha paura dei termovalorizzatori? La situazione dei rifiuti a Roma e nel Lazio", hanno partecipato, oltre a Maurizio Turco, segretario del partito Radicale, anche Primo Mastrantoni, segretario di Aduc - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, già assessore all'Ambiente della Regione Lazio; Donato Robilotta, già assessore della Regione Lazio; Paola Muraro, già assessore all'Ambientale di Roma, e Guido Bertolaso, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'emergenza rifiuti in Campania e ex direttore del dipartimento della Protezione Civile. Per i Radicali, occorre rompere quel muro di silenzio sui termovalorizzatori, "odiati dalla politica", perché obbligano a scelte coraggiose e, come le discariche, non portano di certo al consenso politico dei territori dove far sorgere gli impianti, e perciò visti come un pericolo ogni volta che ci si avvicina a qualche tornata elettorale. (segue) (Rer)