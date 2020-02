Rifiuti Roma: Radicali lanciano dibattito, "sfatiamo tabù termovalorizzatori" (2)

- Ma per i rifiuti di Roma la soluzione è proprio questa: dotarsi di tecnologie moderne per lo smaltimento, che consentirebbero di ridurre la pressione della Tari sui romani. "Per chiudere il ciclo dei rifiuti occorrono i termovalorizzatori, che non inquinano come pensa la gente: quello che inquina di più è la discarica - ha detto il segretario di Aduc Mastrantoni - . Quindi, ricicliamo i rifiuti, mettiamo in discarica il 10 per cento, mandiamo a termovalorizzare il 25 per cento e ricicliamo il 65 per cento, così evitiamo anche intromissioni della malavita organizzata". Guido Bertolaso che ha raccontato come Napoli e Acerra sono usciti dall'emergenza proprio grazie agli impianti, ha sottolineato, soprattutto, come il punto di riferimento deve essere Bolzano: "impianti di incenerimento, di termovalorizzazione piccoli, adeguati a quelli che sono le esigenze delle realtà territoriali. C'è un sistema di raccolta serio ed efficace senza cassonetti, con tutto il compost, il riciclaggio e la discarica di servizio". (segue) (Rer)