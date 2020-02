Rifiuti Roma: Radicali lanciano dibattito, "sfatiamo tabù termovalorizzatori" (3)

- Per l'ex assessore di Roma Muraro, "la situazione non è cambiata molto negli anni. Ma la chiarezza espositiva tecnica e analitica di come è ridotta Roma la si ritrova nella relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, dove sono tracciati 4 punti fondamentali, che giustificano perché Roma e il Lazio si ritrovano in un'emergenza cronaca sui rifiuti. Sono 4 punti che devono essere il Vangelo di qualsiasi amministrazione, che vanno: dalla filiera lunga di smaltimento, alla mancanza di impianti, alle gare a ribasso o allo capacità di fare gare, e ai siti per una discarica - ha detto Muraro - . Queste linee tracciano quello che non deve fare una amministrazione. Inoltre, è anche uno stimolo a livello ministeriale, perché si decida su quei provvedimenti affinché la filiera si accorci sempre di più: dallo smaltimento al prodotto, pronto per l'uso, derivante da alcune plastiche, o da materiali che possono essere recuperati, come materia, per essere poi rimessi sul mercato. La forma di incenerimento è un esempio, perché, - ha precisato l'ex assessore - come afferma la Dia, nelle forme evolute di incenerimento di biometano, le ecomafie tendono a non riuscire ad avere la presa, perché sono tecnologicamente più evolute". (segue) (Rer)