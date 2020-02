Rifiuti Roma: Radicali lanciano dibattito, "sfatiamo tabù termovalorizzatori" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex assessore alla Regione Lazio Robilotta, ha tenuto a sottolineare che "a Roma e nel Lazio i termovalorizzatori servono, per chiudere il ciclo. A Roma c'è: il gassificatore di Malagrotta che è pronto all'uso, però sia il governatore Zingaretti che il sindaco Raggi fanno finta di non vederlo, perché preferiscono portare i rifiuti all'estero, caricando - ha concluso Robilotta - la tariffa dei cittadini, piuttosto che aprire quello di Malagrotta". Infine, il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, ha ribadito che "la questione dei termovalorizzatori è il punto finale di un governo dei rifiuti che, invece, adesso sono palesemente abbandonati. Noi crediamo che ci siano già le risorse a disposizioni, ma inutilizzati. Quindi, è necessario un approfondimento rispetto a qualcosa che è già stato descritto da almeno 10 anni: il piano dei rifiuti è quello di cui si sta discutendo, ma è ancora inattuato. Ma la domanda di fondo è: chi ha il coraggio di decidere e di assumersi le proprie responsabilità? Dovrebbe essere la politica che, invece - ha concluso Turco - , compie decisioni da un punto di vista ideologico o per interessi del partito, mai per per l'interesse della cittadinanza". (Rer)