Egitto: Orfini (Pd), impegnati finché giovane studente non sarà al sicuro

- Ha ragione Riccardo Noury, portavoce di Amnesty: "bisogna fare rumore". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, in merito all'arresto del giovane studente egiziano. "Perché l'Università, il governo prendano immediatamente provvedimenti attraverso le relazioni con l'Egitto per conoscere le motivazioni dello stato di fermo di Patrick George Zaky e per monitorare quanto sta accadendo, e su questo il Partito democratico è già attivato", dice Matteo Orfini. "Ognuno di noi da questo momento in poi - prosegue Orfini - ha il dovere, nei confronti di questo ragazzo, nei confronti della memoria di Giulio Regeni, di fare rumore, tanto rumore, finché Patrick non sarà al sicuro", conclude Orfini. (Com)