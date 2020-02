Commercio: Lega, no tasse comunali per 4 anni a chi riapre negozi chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna tassa comunale, per 4 anni, per chi riapre un negozio chiuso, nei Comuni fino a 20mila abitanti. Dopo aver introdotto una norma specifica nel Decreto crescita, la Lega in commissione Finanze alla Camera, con un emendamento ad hoc, ha ottenuto anche l'ampliamento dei tempi per presentare la domanda per le agevolazioni: il termine è così spostato dal 28 febbraio al 30 settembre di quest'anno. La misura è stata presentata questa mattina nella sede della Lega di Verona da Lorenzo Fontana, deputato, ex ministro, vicesegretario federale della Lega, dal deputato Paolo Paternoster e da Nicolò Zavarise, assessore al commercio del Comune. Nel dettaglio la misura prevede un rimborso dei tributi comunali per quattro anni a chi amplia o riapre un locale chiuso da almeno sei mesi da destinare ad attività legate all'artigianato, al turismo e al commercio al dettaglio. (segue) (Com)