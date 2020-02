Commercio: Lega, no tasse comunali per 4 anni a chi riapre negozi chiusi (2)

- Sono comprese la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e i servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero. "Il commercio al dettaglio, soprattutto nei piccoli Comuni, è un presidio che ha anche un valore sociale - ha detto Fontana -. Il modello commerciale delle grandi strutture di vendita, tipico della globalizzazione, desertifica i centri storici, altera la concorrenza e toglie l'anima più vera e autentica del commercio, fatta anche di legami e di attenzione puntuale al cliente. A questo noi rispondiamo con iniziative concrete per promuovere il ripopolamento commerciale dei Comuni, per tutelare le comunità e le economie territoriali". (segue) (Com)