Commercio: Lega, no tasse comunali per 4 anni a chi riapre negozi chiusi (3)

- A ispirare la proposta, ha spiegato Paternoster, è stato il modello 'Made in Arona', il Comune piemontese che per primo l'ha adottato, verificando un aumento del 10 per cento delle attività commerciali. "Abbiamo voluto garantire un'attenzione particolare anche a chi, vivendo in piccoli Comuni, splendidi ma distanti dal Capoluogo, soffre il disagio relativo alla carenza di servizi. Una particolare sensibilità a favore di chi porta avanti il senso di comunità: anche questo è un tema che sta a cuore a noi della Lega", ha dichiarato Paternoster. (segue) (Com)