Commercio: Lega, no tasse comunali per 4 anni a chi riapre negozi chiusi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una dimostrazione concreta della Lega per il territorio, attenta e sensibile alle esigenze delle proprie comunità al fine di preservarne la vitalità e l'economia - ha detto Zavarise -. Un passo in netto contrasto con l'azione vergognosa che questo Governo sta attuando di imposizione fiscale e vessazione verso i cittadini e le realtà economiche che sono il motore del nostro paese. Un sentito ringraziamento per l'impegno ai nostri parlamentari veronesi" (Com)