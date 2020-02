Serbia: Brnabic, d’accordo con Vucic, nuovo schema allargamento Ue è più funzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente serbo, Aleksandar Vucic, Belgrado potrebbe scegliere se continuare a utilizzare il quadro già negoziato con l'Unione europea per il processo di adesione all’Ue o se aprire nuove trattative attraverso nuovi parametri proposti da Bruxelles. “La Serbia può scegliere se continuare a utilizzare il quadro già negoziato con l'Unione europea o se aprire nuove trattative per l'adesione, attraverso nuovi parametri proposti dall'Ue ai paesi che devono ancora aprire i negoziati”, ha detto Vucic dopo aver incontrato a Belgrado lo scorso 6 febbraio il commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. "La mia personale volontà, come presidente, è quella di assumere nuove metodologie e sono grato agli Stati membri dell'Ue che lo hanno auspicato", ha dichiarato ancora il capo di Stato. La nuova metodologia prevederebbe l'aggiunta di sei capitoli di negoziazione. "Non possiamo avere tutti i parametri in questo momento e continueremo a studiare la nuova metodologia e le decisioni finali saranno prese nel periodo a venire", ha continuato Vucic. (Seb)