Milano: vigili del fuoco chiudono istituito ‘Kandinsky’, riscontrate irregolarità sistema antincendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì gli studenti dell’IPSSCSI "W. Kandinsky" di via Costantino Baroni non andranno a scuola. Lo comunica il dirigente scolastico dell’istituto del quartiere Gratosoglio in una circolare dopo che i vigili del fuoco, chiamati venerdì per un intervento, hanno riscontrato irregolarità nel sistema antincendio e hanno chiuso la scuola. “Si fa presente - scrive la preside Alfosina Cavalluzzi nel documento indirizzato a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie - che questo Istituto, da anni, sollecita Città Metropolitana affinché vengano messe a norma le irregolarità presenti. Lunedì 10 febbraio, quindi, la scuola è chiusa. Si valuterà in seguito, sulla base della tempestività degli interventi da parte di Città Metropolitana, se proseguire l’attività didattica in orario pomeridiano in altri istituti”. (Rem)