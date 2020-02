Roma: Pedica (Pd): Raggi tuteli cinema Adriano

- "Il cinema Adriano va all'asta? Raggi tuteli il patrimonio culturale del centro storico della città. Va impedito un cambio di destinazione d'uso". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. "C'è un valore storico, culturale, ma anche affettivo da tutelare - sottolinea Pedica -. Troppe sale sono state chiuse in città e dalla sindaca ci piacerebbe sapere anche che fine ha fatto il Maestoso, lo storico multisala in via Appia Nuova. Vorremmo sapere quando riaprirà, sperando che non resti chiuso per sempre".(Com)