Energia: Grecia, il 17 febbraio firma su accordo per grande parco fotovoltaico a Ptolemaida

- Il ministro dell'Energia greco, Kostis Hatzidakis, ha annunciato che il 17 febbraio verrà firmato un accordo per la creazione di un grande parco fotovoltaico, dalla potenza di 205 megawatt (MW), nei pressi di Ptolemaida nella regione della Macedonia occidentale. Durante un evento pubblico oggi, proprio nella città interessata, Hatzidakis ha affermato che "verrà firmato un accordo tra Hellenic Petroleum (Elpe), lo Stato greco e una grande azienda tedesca per l'installazione di un parco fotovoltaico da 205 Megawatt nella Macedonia occidentale”, il prossimo 17 febbraio ad Atene. Ptolemaida è dove attualmente esistono alcune delle più grandi centrali elettriche a base di lignite del paese. Questo progetto, secondo il governo, servirà a proseguire nel processo per porre fine alla dipendenza dalla lignite. “Si tratta di un enorme investimento nell'installazione di nuovi sistemi fotovoltaici e segnerà l'avvio, il più presto possibile, di tutte le opere paesaggistiche necessarie e dei relativi progetti tecnici in modo che i lavoratori impiegati oggi dai subappaltatori possano trovare lavoro durante la transizione”, ha chiarito il ministro. Hatzidakis ha sottolineato che il nuovo programma di sviluppo per le aree a consumo di lignite è finanziato dal Fondo di transizione equo dell'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, da strumenti di investimento come InvestEU insieme a risorse pubbliche e private, mentre gli importi sono compresi tra 3,7 miliardi e 4,4 miliardi di euro.(Gra)