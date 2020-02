Libia: Stati Uniti chiedono a parti in conflitto di evitare nuove azioni militari

- Gli Stati Uniti chiedono alle parti in conflitto in Libia e ai loro sostenitori stranieri di “considerare attentamente i rischi di nuove azioni militari e di aumentare invece il sostegno ai dialoghi mediati dalle Nazioni Unite a Ginevra nel tentativo di concordare un cessate il fuoco duraturo. E’ quanto dichiarato in una nota dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland. “L'ambasciata degli Stati Uniti guarda con preoccupazione alle notizie su azioni militari significative che sono state contemplate sia dalle forze affiliate all’Esercito nazionale libico (Lna) che da quelle del Governo di accordo nazionale (Gna)”. Nella dichiarazione Norland ha aggiunto: “Siano esse di natura offensiva o preventiva, tali azioni violerebbero le intese raggiunte a Berlino. Chiediamo alle parti e ai loro sostenitori esterni di considerare attentamente i rischi inerenti a tali azioni e di raddoppiare il sostegno al dialogo sulla sicurezza mediato dalle Nazioni Unite a Ginevra nel tentativo di concordare un cessate il fuoco duraturo”.(Lit)