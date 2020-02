Traffico Lombardia: chiuso temporaneamente tratto Como centro-Chiasso per incidente in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle ore 18:30 sull'autostrada A9 Lainate Como Chiasso è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Como centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, a causa di un incidente nel territorio elvetico. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Per gli utenti diretti verso la Svizzera si consiglia di uscire a Como per raggiungere il territorio elvetico attraverso i valici del Gaggiolo.(Com)