Business news: General Motors prospetta crescita a lungo termine in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- General Motors (Gm) si impegna per una crescita a lungo termine in Cina, nonostante un ambiente difficile nel più grande mercato automobilistico del mondo. Nel suo rapporto sui risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2019, la casa automobilistica statunitense ha menzionato il rallentamento delle vendite di autoveicoli sia negli Usa che all'estero, ma ha insistito sul fatto che si aspetta un 2020 stabile. Per quanto riguarda le sue prestazioni in Cina, Gm ha citato le pressioni macroeconomiche, la minore domanda di modelli uscenti di Gm Cina e una più lenta adozione di nuove tecnologie a basso consumo come principali fattori che hanno portato a un calo delle vendite e a una riduzione del reddito. Gm e le sue joint venture hanno consegnato 3.093.604 veicoli in Cina nel 2019, in calo del 15,1 per cento rispetto all'anno precedente, a causa di una flessione generale delle vendite nel mercato automobilistico cinese. (Cip)