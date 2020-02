Migranti: Mediterranea Saving Humans lancia raccolta fondi per tornare in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato difficile e lunghissimo, più di cinque mesi, fermi nel porto di Licata sotto sequestro amministrativo. Cinque mesi in cui abbiamo visto naufragi e morti, catture e deportazioni in Libia di chi da quel Paese in guerra tentava di fuggire ma anche salvataggi e arrivi. "Ora la nave Mare Jonio è libera, torniamo in mare". Lo scrive su Facebook Alessandro Metz, l'armatore di Mediterranea che con le missioni di Nave Mare Jonio e Nave Alex nel 2019 ha salvato centinaia di vite, lanciando una raccolta di fondi. "Ancora una volta dobbiamo e possiamo farlo solo tutti e tutte assieme. Questi mesi di sequestro - prosegue l'armatore di Mediterranea - ci hanno costretto a spese e lavori ma soprattutto ci hanno tolto il bene più prezioso, il tempo. Quello che non ci hanno fatto perdere è la voglia e il bisogno di essere là dove è giusto stare, nel Mediterraneo Centrale. Dobbiamo riempire i serbatoi, rifornire cambuse, organizzare l'equipaggio e fornire nave Mare Jonio - conclude Metz - di dotazioni indispensabili al salvataggio. L'obiettivo è raccogliere 100mila euro per ripartire". (Com)