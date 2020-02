Municipio Roma XIII: Raggi, non esiste tolleranza per chi avvelena il territorio

- Un video della grossa discarica abusiva nel cuore del XIII Municipio di Roma, nella zona ovest della città, sequestrata questa mattina dagli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale su mandato della Procura di Roma è stato postato dal sindaco di Roma Virginia Raggi. "Una montagna di spazzatura alta circa 15 metri - scrive nel post il sindaco commentando le immagini che scorrono - fatta di materiali di ogni tipo: rifiuti industriali e pericolosi. Il tutto interrato in un’area in cui, a pochi metri, vengono coltivate frutta e verdura che i proprietari vendono nei mercati romani. Gli autori dei reati sono accusati di aver dato vita ad una vera e propria associazione criminale che le aziende e i privati cittadini potevano contattare per sbarazzarsi dei propri rifiuti a costi irrisori". Quello che gli inquirenti hanno trovato davanti ai propri occhi "è uno scenario inquietante - scrive Raggi - anche la nostra città e la nostra provincia sono al centro di appetiti criminali che riguardano il ciclo dei rifiuti. Il meccanismo ormai lo conosciamo: le imprese pur di non pagare il costo del servizio legale preferiscono rivolgersi alla criminalità. Ma il costo dei loro guadagni, purtroppo, lo paghiamo noi in termini di rischio per la salute e per l’ambiente. Ringrazio - conclude il sindaco - la Polizia Locale che ha svolto queste indagini delicate: non esiste tolleranza per chi avvelena il territorio di Roma". (Com)