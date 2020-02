Bosnia: accusa chiede misure cautelari nei confronti ex ministro Mektic per accusa abuso di ufficio

- Una procura bosniaca ha proposto una serie di misure cautelari nei confronti dell'ex ministro della Sicurezza bosniaco, Dragan Mektic, accusato di abuso di ufficio. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Sarajevo Times”, sono stati proposti il divieto di incontrare testimoni o di comunicare con loro via telefono o tramite terze persone. È stato inoltre richiesto il divieto per i testimoni di avvicinarsi a 100 metri all’indagato, nonché un divieto di comunicare con i media sul caso. Sono state anche proposte misure cautelari verso Edin Garaplija, proprietario dell'Istituto per la protezione da incendi ed esplosioni (Inza) di Sarajevo, e un divieto di partecipazione a tutti i progetti del ministero della Sicurezza.(Bos)