Torino: all'Arsenale della pace incontro con Franco Leoni Lautizi, sopravvissuto alla strage di Marzabotto

- Franco Leoni Lautizi oggi ha 80 anni. Ne aveva meno di 6 quando, nel 1944, a Marzabotto, le SS tedesche uccisero sua mamma incinta e sua nonna. Lui stesso fu vittima di una mitragliata e si salvò miracolosamente in quella che viene ricordata come la strage nazifascista più grave in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Franco non ha mai dimenticato e da anni incontra i giovani per portare la sua testimonianza di pace. Lo farà anche all'Arsenale della Pace, a Torino, in un incontro promosso dal Sermig e dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra in occasione della 3^ Giornata nazionale delle vittime civili di guerra. L'appuntamento è in programma lunedì 10 febbraio a partire dalla ore 18,45 negli spazi dell'Arsenale della Pace di Torino. Franco Leoni Lautizi dialogherà con giovani e adulti sul tema "E' tempo di pace". (Rpi)