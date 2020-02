Giustizia: mobilitazione FI in Sardegna, no a processi infiniti

- Prosegue in tutta la Sardegna la mobilitazione di Forza Italia contro la riforma della prescrizione. Questa mattina i gazebo azzurri hanno fatto tappa a Quartu, Selargius, Iglesias, Assemini, mentre si sono svolti dei volantinaggi anche a San Nicolò D'Arcidano e Cabras. I militanti azzurri, accompagnati dai dirigenti del partito e dai rappresentanti nelle assemblee elettive hanno illustrato la posizione del partito, che ha presentato una proposta in Parlamento per scongiurare gli effetti devastanti di una riforma che rischia di imprigionare i cittadini in processi infiniti e che pregiudica così anche i diritti delle persone offese. Una proposta, quella di Forza Italia, che è stata rimandata in commissione dalla maggioranza del governo Conte, che continua a contorcersi nelle sue contraddizioni ed è ostaggio del fanatismo giustizialista penta-stellato. La mobilitazione dei forzisti continuerà anche nelle prossime settimane, a cominciare dalle tappe già programmate in Ogliastra.(Com)