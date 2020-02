Roma: Gregori (Pd), serve cambio passo per far tornare Capitale volando del Paese

- "Roma non può essere amministrata come le altre città. Occorre che la Capitale venga dotata di poteri straordinari. Serve una visione al 2030 e costruire un piano di sviluppo strategico, come hanno le altre capitali europee". Ne è convinto Augusto Gregori, membro della Segreteria Partito democratico del Lazio e lo dice in una nota in cui afferma anche che "dobbiamo dire che Roma non è più una questione solo romana, deve diventare centrale il suo rilancio a livello nazionale affinchè il suo ruolo torni strategico, nell’identità del paese e nella sua piattaforma economica. Il rilancio del Paese passa anche attraverso il rilancio di Roma". Affinchè ci possa finalmente dare alla capitale d’Italia il ruolo che le spetta in Europa e nel mondo, occorre "evidentemente un cambio di passo che - conclude la nota - la faccia tornare centrale e volano del paese. È da tempo che lo diciamo e lavoriamo su questo. È arrivata l'ora di iniziare a scrivere la nuova pagina della storia di Roma". (com)