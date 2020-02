Commercio: FI, a Prato situazione insostenibile, da cinesi concorrenza sleale

- Forza Italia propone una "vertenza Prato". Non serve un blitz una volta all'anno. Prato è Italia, non è Cina. Lo affermano in una nota congiunta Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vice presidente di Palazzo Madama, ed Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "Oggi abbiamo fatto un sopralluogo a Prato, per svelate alcuni dei mali della città. In primo luogo abbiamo visitato il palazzo di Giustizia. La proprietà è del Comune, il ministero della Giustizia sembra non paghi gli affitti e non provvede alla manutenzione. Il risultato è un edificio abbastanza nuovo, con gravi carenze e con problemi di agibilità. In seconda battuta abbiamo il grande problema di questo territorio. Prato è una città nella quale vivono tantissimi cinesi, tante attività operano in nero e violano le leggi. C'è concorrenza sleale da parte delle aziende cinesi soprattutto nel settore tessile, ci sono irregolarità nel commercio. Forza Italia propone una vertenza Prato. Serve un tribunale che funzioni per gestire al meglio questa delicata situazione e serve una giustizia che faccia rispettare le leggi. Non siamo razzisti, ma a Prato, sottovalutando questi fenomeni, si fa razzismo contro gli italiani", conclude la nota di Forza Italia. (Com)