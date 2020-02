Libia: segretario generale Onu, Unione africana svolgerà ruolo nel mediare la crisi libica

- L’Unione africana svolgerà un ruolo più importante nel mediare la crisi in corso in Libia. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in una conferenza stampa ad Addis Abeba, in Etiopia, dove parteciperà domani e lunedì al 33mo vertice dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana. "Riteniamo assolutamente essenziale associare l'Ua alla ricerca di una soluzione al conflitto libico", ha dichiarato Guterres. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha dichiarato che l’Ua svolgerà un “ruolo più importante nel mediare la crisi libica”, affermando di aver compreso la "frustrazione" manifestata in questi anni dall’organizzazione per essere stata messa da parte nella risoluzione del conflitto. L'organizzazione panafricana si è recentemente lamentata di essere stata "sistematicamente ignorata" nel fascicolo libico, gestito principalmente dalle Nazioni Unite e in cui i paesi europei occupano un posto di rilievo. "Comprendo appieno questa frustrazione, l'Africa è stata messa da parte per quanto riguarda la Libia", ha ammesso Guterres, chiedendo il rafforzamento della collaborazione tra le Nazioni Unite e l'Unione africana. Secondo quanto riferito all’agenzia di stampa algerina “Aps” da fonti dell’Unione africana, l’organizzazione vuole proporre l’invio di una missione di osservazione congiunta con le Nazioni Unite in Libia per garantire il rispetto del cessate il fuoco. Antonio Guterres ha inoltre aggiunto: "La missione delle Nazioni Unite a Tripoli è pronta a ricevere una rappresentanza dell'Unione Africana nei suoi locali e vogliamo delegati dell’organizzazioni possano partecipare a tutti i gruppi di lavoro intra-libici".(Res)