Minori: Fiorini (FI), maltrattamenti a Modena, subito ispezioni nelle case famiglia

- La vicenda di sette minori vittime di maltrattamenti in una casa famiglia a Modena a cui erano stati affidati fa riaccendere le luci su tante questione irrisolte. Lo afferma la deputata di Forza Italia, Benedetta Fiorini, che aggiunge: "Si metta mano subito alle proposte di riforma del sistema affidi avanzate da Forza Italia. Il caso emerso oggi - continua Fiorini - evidenzia la necessità stringente di ispezioni continue nelle strutture che ospitano minori in affidamento dai servizi sociali. Da quanto si apprende dal 'Carlino Modena' - spiega la parlamentare azzurra - le accuse ai due affidatari indagati in questo altro grave caso sono partite dal coraggio di uno dei bambini in affido che ha denunciato ad un assistente sociale di avere subito offese, grida continue ed angherie. Fatti che risalgono al 2018 su cui ci auguriamo sia fatta immediatamente chiarezza. E per fortuna la stessa coppia che gestiva la casa famiglia ha avuto il buon senso di chiuderla. Intanto questo nuovo caso si aggiunge inevitabilmente allo scandalo Bibbiano. Su quali basi vengono affidati i minori? Come vengono selezionati i soggetti affidatari? Chi li valuta? Presenterò - annuncia la Fiorini - un'ulteriore interrogazione al ministro della Famiglia su questi aspetti nei prossimi giorni. Ora più che mai occorre rivedere l'intero sistema affidi. Non deve essere consentito ad alcuno di rovinare la vita ad un bambino".(Com)