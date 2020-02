Milano: De Corato, 250 firme per primarie centrodestra, sono strumento indispensabile per vincere elezioni 2021

- "Tra il banchetto di questa mattina al mercato di via Inganni e quello allestito nel pomeriggio in corso Vercelli, oggi sono stati 250 i milanesi che si sono fermati a firmare per chiedere di scegliere, attraverso le primarie, il candidato che concorrerà a sindaco per il centrodestra nelle prossime elezioni amministrative di Milano". Lo dichiara in una nota l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla sicurezza, all'immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato. "Ritengo che le primarie siano indispensabili perché mobilitano gli elettori di centrodestra e perché chi si troverà a sfidare Sala alle prossime elezioni deve essere un candidato forte, che abbia un avallo popolare, più che essere designato dall'alto. Per vincere le amministrative del 2021, dobbiamo evitare gli errori del passato e presentarci con un candidato scelto dall'elettorato attraverso le primarie, così come è stato fatto per le prossime elezioni regionali in Puglia".(Com)