Frosinone: Ciacciarelli (Lega), basta scaricare responsabilità su personale presidi vaccinali

- "Mi arrivano continue lamentele da molti utenti sullo stato di disservizio e degrado in cui versano molti presidi vaccinali della Asl di Frosinone". Lo sostiene in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. "Dal punto di vista strutturale viene sottolineata l'obsolescenza e la promiscuità degli ambienti, ove sono presenti e a volte ammassati sia dei bambini molto piccoli, sia adulti e anziani presenti come utenti di altri servizi nello stesso presidio sanitario, stipati in locali comuni con molti dubbi sul rispetto dell'igiene e della privacy". Ancor più e peggio, esiste una "carenza ormai strutturale del personale sanitario addetto al servizio, che si traduce in prestazioni giocoforza affrettate e per questo automaticamente meno consone rispetto ai dovuti standard di sicurezza che devono essere garantiti durante la somministrazione dei vaccini. Sono vicino agli incolpevoli operatori, - continua Ciacciarelli - che sono posti in condizioni lavorative spesso indecorose e che sono costretti a svolgere così il loro delicato compito, rischiando loro personalmente per responsabilità che invece sono di altri. E intendo chi da anni proclama imminenti nuove assunzioni nella sanità, mentre, finita la favolistica narrazione, la realtà è e resta purtroppo ben altra. Sono altrettanto vicino ai piccoli pazienti e ai loro genitori, che sono sia messi a rischio per l'abbassamento dei livelli di sicurezza, e sia mancati di rispetto proprio in luoghi dove la persona umana dovrebbe essere al primo posto, e purtroppo il condizionale è d'obbligo. Basta scaricare sui dipendenti e sugli utenti le colpe di una gestione fallimentare della sanità,- conclude Ciacciarelli - di cui i disservizi nei presidi vaccinali rappresentano, purtroppo, solo un esempio tratto da un lungo elenco". (Com)