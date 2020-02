Egitto: Fratoianni (Leu), Italia faccia tutti i passi per liberazione studente arrestato

- Dopo la denuncia di Amnesty il governo italiano e le autorità accademiche dell'ateneo bolognese "intervengano con decisione" nei confronti del governo egiziano perché sia liberato il giovane egiziano studente dell'università di Bologna arrestato sicuramente per il suo impegno a difesa dei diritti umani. Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. "Un altro episodio che coinvolge un regime - prosegue l'esponente di Leu - che quotidianamente calpesta i diritti umani e le regole democratiche, che non ha ancora fatto il suo dovere verso l'Italia e la giustizia sulla vicenda Regeni. Ora comunque si tratta di salvare questo studente universitario - conclude Fratoianni - faremo tutti i passi necessari in Parlamento affinché l'esecutivo si attivi per il suo rilascio". (Com)