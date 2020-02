Libia: Unsmil, nuovo incontro Commissione militare congiunta il prossimo 18 febbraio a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo round di colloqui della Commissione militare formata da cinque funzionari militari per ciascuna delle parti in conflitto si terranno il prossimo 18 febbraio a Ginevra. Lo riferisce un comunicato stampa della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Secondo la nota, questo pomeriggio si è concluso il primo round dei colloqui della Commissione 5 + 5, iniziati lunedì 3 febbraio presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra con la presenza e la partecipazione dell’inviato speciale Ghassan Salamé. Nel comunicato stampa Unsmil ha ringraziato le due parti per aver partecipato ai colloqui e per aver avviato “una seria discussione sui compiti loro affidati, nonché per l'alto spirito professionale e positivo che ha caratterizzato i colloqui”. Unsmil ha osservato inoltre che entrambe le delegazioni hanno concordato sull’importanza di proseguire la tregua raggiunta il 12 gennaio. Le parti hanno anche concordato sull'urgente necessità di preservare la sovranità e l'integrità territoriale della Libia e di evitare di coinvolgere attori esterni al paese e di fermare il flusso di combattenti non libici. Le due parti, secondo quanto si legge nella nota di Unsmil, sostengono inoltre il processo in corso di scambio di prigionieri e di rimpatrio dei cadaveri, apprezzando la partecipazione dell’Onu ogni volta che se ne è presentata la necessità”.(Res)