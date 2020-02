Forteto: Piarulli (M5s), mia azione improntata ad ascolto con imparzialità e trasparenza

- Voglio rassicurare i familiari delle vittime e quanti hanno espresso perplessità per la mancata elezione di un toscano alla guida della commissione bicamerale di inchiesta sul Forteto. Lo afferma in una nota la senatrice del M5s e presidente della commissione bicamerale d’inchiesta sul Forteto, Angela Bruna Piarulli, eletta due giorni fa alla guida della Commissione, istituita per fare piena luce sulla comunità di Vicchio del Mugello (Firenze) finita al centro di scandali per maltrattamenti e abusi su minori. "Da parte mia e dei componenti della Commissione, alcuni dei quali sono parlamentari della Toscana - continua la senatrice - c’è la massima volontà di operare all’insegna dell’ascolto, in modo trasparente ed imparziale per contribuire ad accertare fatti atroci e drammatici, che si sono perpetrati negli anni ai danni di minori. La priorità, una volta insediata Commissione - prosegue la senatrice - sarà convocare le associazioni delle vittime per recepire il loro contributo attraverso proposte e suggerimenti al fine di ricostruire quanto avvenuto. Da 25 anni opero nella legalità - aggiunge - sono direttore di penitenziario, ruolo che per la sua stessa natura impone terzietà, a garanzia dei diritti del personale che opera nelle carceri da un lato, e dei diritti detenuti dall’altro. E forse proprio per la mia storia personale e professionale ritengo che l’essere estranea a quei luoghi e non avere connessioni territoriali con questa drammatica vicenda mi rende scevra da condizionamenti", conclude Piarulli.__________________ (Com)