Lazio ambiente: Lega, lavoratori salvi ma Pd butta via società centrale su ciclo rifiuti

- "Finalmente è stata messa la parola fine sull'incertezza dei lavoratori di Lazio Ambiente". Lo scrivono in una nota il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli. Si tratta di lavoratori "abbandonati per anni da Nicola Zingaretti, - dicono nella nota - su cui abbiamo acceso i riflettori sin dall'inizio della legislatura ottenendo l'approvazione all'unanimità di una mozione, questa settimana, per la salvaguardia dei dipendenti che potranno vivere serenamente con uno stipendio sicuro. Purtroppo il Pd ha preferito buttare a mare una società regionale che doveva essere centrale nel ciclo integrato dei rifiuti del Lazio, basta pensare ai 12,6 milioni di euro di fondi pubblici spesi per il revamping del termovalorizzatore di Lazio Ambiente chiuso per l'ideologia. Intanto - conclude la nota - l'emergenza rifiuti persiste per la carenza di impianti e i monopolizzatori ringraziano a discapito dei cittadini tartassati".(Com)