Vitalizi: M5s annuncia mobilitazione a Roma contro tentativo ripristino privilegio

- Sabato prossimo, 15 febbraio, ci sarà a Roma in piazza San Silvestro, una mobilitazione organizzata dal Movimento 5 stelle per bloccare il tentativo di ripristinare i vitalizi, "privilegio medievale figlio della Casta più sfrontata esistente in Italia". Fabrizio Ortis, senatore del M5s, stigmatizza l’azione della Commissione Contenzioso del Senato che, con una sentenza apparentemente già scritta e senza essersi mai riunita, pretende di tornare al passato e ripristinare i vitalizi con una decisione attesa per il 20 febbraio. Per questo il senatore ha deciso di aderire alla manifestazione "Mai più vitalizi", prevista il prossimo 15 febbraio in piazza San Silvestro a Roma. "La piovra della vecchia politica - dice Ortis - cerca ancora di allungare i suoi tentacoli per interessi personali: quelli di avere pensioni assolutamente non dovute dopo pochi mesi o addirittura, come avveniva in passato, dopo poche settimane, lautamente pagate dai contribuenti, che invece devono tribolare anni e anni per avere quello che hanno versato". (segue) (Com)