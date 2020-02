Vitalizi: M5s annuncia mobilitazione a Roma contro tentativo ripristino privilegio (2)

- Un’azione in contrasto ai principi fondamentali del Movimento e alla delibera approvata prima dalla Camera e poi dal Senato, che imponendo il ricalcolo su base contributiva dal 1 gennaio 2019, consente di risparmiare qualcosa come 280 milioni di euro nell’arco di una legislatura e di fissare un sacrosanto principio di giustizia ed equità sociale, che stabilisce lo stesso trattamento per cittadini e parlamentari. "A chi, con oltre 700 ricorsi, continua a sostenere l’assurda ipotesi del diritto acquisito – dichiara Ortis - noi rispondiamo decisi che si tratta di un privilegio assolutamente anacronistico. Noi i vitalizi li abbiamo eliminati e loro, la Casta, vogliono riprenderseli: non possiamo permetterlo", conclude Ortis. (Com)