Egitto: attivista Ali a “Nova”, ancora ignote accuse contro giovane studente arrestato al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano ancora ignote le accuse contro lo studente egiziano Patrick George, iscritto al master Gemma presso l’Università di Bologna, e arrestato ieri sera dalle autorità dell’Egitto all’aeroporto del Cairo e trasferito presso Mansoura, sua città natale. Contattato da “Agenzia Nova”, l’attivista per diritti umani ed ex candidato alla presidenza, Khaled Ali, il primo a diffondere la notizia, ha dichiarato che Patrick George è stato fermato dalla polizia con un mandato di arresto, osservando che qualcuno ha presentato una notifica amministrativa per un reato risalente al 2019. "Ora si trova presso la procura di Mansoura", ha dichiarato l’attivista. In Egitto, le notifiche amministrative vengono di solito inviate alla pubblica accusa e al tribunale che di solito emette condanne a non più di 6 mesi in contumacia nell’impossibilità di rintracciare l’imputato. "Finora, le accuse contro di lui non sono note. Stiamo aspettando di avere maggiori informazioni in merito", ha aggiunto Ali. L’attivista ha sottolineato che al momento il giovane non sarebbe trattenuto per ragioni politiche. Maggiori informazioni sulla situazione del giovane studente, sono state diffuse da un’altra attivista per i diritti umani, Sanaa Seif. Sulla sua pagina Facebook, la Seif ha riferito che il giovane ricercatore sarebbe stato trasportato dopo l’arresto presso l’ufficio di polizia di Mansoura dove avrebbe subito torture anche con elettroshock. Secondo Amnesty International, lo studente sarebbe accusato di aver diffuso nel 2019 notizie non autorizzate per manifestazioni contro il presidente Abdel Fatah al Sisi. Il caso di Patrick George ricorda da vicino quello di Giulio Regeni, il ricercatore italiano scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato morto alcuni giorni dopo in un sobborgo della capitale egiziana con evidenti segni di torture sul corpo. Amnesty International ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per fare pressione sulle autorità egiziane e chiedere la liberazione del giovane. L'arresto del giovane studente del master Gemma di Bologna ha suscitato reazioni anche tra i politici italiani. La deputata e capogruppo del Partito democratico (Pd) in commissione Esteri alla Camera, Lia Quartapelle, ha annunciato in una nota sul suo profilo Twitter l'intenzione di presentare una "interrogazione per chiedere se il governo italiano ha chiesto informazioni sulle ragioni dell’arresto e se ha protestato".(Res)