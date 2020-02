Ex Ilva: audizione commissari straordinari e presidente Puglia, Emiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 12 febbraio, alle ore 14, le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, presso l'Aula della commissione Ambiente, svolgono l'audizione dei commissari straordinari dell'ex Ilva, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in merito alla crisi industriale e alle connesse problematiche ambientali del sito siderurgico di Taranto. Sullo stesso argomento, giovedì 13 alle ore 14, presso l'Aula della Commissione Attività produttive, l'audizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)