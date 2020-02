Coronavirus: Stati Uniti, rimpatriati ieri altri cittadini Usa con 2 voli provenienti da Wuhan

- Ieri due voli provenienti dalla città cinese di Wuhan, che trasportavano a bordo cittadini statunitensi, i loro parenti stretti e residenti sono atterrati in sicurezza negli Stati Uniti. Lo riferisce il Dipartimento di Stato Usa con un comunicato. In linea con gli altri voli di questo tipo, tutti i passeggeri saranno attentamente controllati e monitorati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e dal Dipartimento della salute e dei servizi umani (Hhs). Il Dipartimento di Stato riferisce che questi voli rappresentano uno sforzo congiunto con il Cdc, l'Hhs, e il Dipartimento della Difesa e delle autorità statali e locali per riportare negli Stati Uniti i connazionali dalle aree in cui si registra l’epicentro di contagio del virus.(Was)