Camera: audizione ministro Boccia su questioni regionali mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 12 febbraio, alle ore 8.30, presso l'Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per le Questioni regionali, svolge il seguito dell'audizione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sulle linee programmatiche nelle materie di sua competenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.(Com)