Autonomia: Boccia, lezione di unità da volontariato italiano con Padova capitale

- Un grazie di cuore al mondo del volontariato italiano per il lavoro straordinario e quotidiano di raccordo e ricucitura della società italiana, attraverso l'impegno costante verso il prossimo. Lo ha rivolto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, intervenendo al convegno su "Autonomia e prospettive per il Terzo Settore e la società veneta" organizzato nell'ambito delle iniziative di apertura dell'anno 2020 Padova capitale europea del volontariato. "Chi fa del volontariato un impegno di vita rende il verbo 'aiutare' il timone della propria azione quotidiana", ha detto Boccia. "La lezione di unità che arriva dal volontariato italiano con Padova capitale europea, spero possa servire anche alla politica che si divide, spesso per ragioni di propaganda, su temi di interesse collettivo, causando ulteriori diseguaglianze". (segue) (Com)