Autonomia: Boccia, lezione di unità da volontariato italiano con Padova capitale (2)

- "L'autonomia non è di parte. L'autonomia come sussidiarietà - ha continuato Boccia - è scolpita nella Costituzione e rafforza l'unità nazionale. Se siamo d'accordo su questo principio, allora, proprio di fronte alle centinaia di migliaia di associazioni, abbiamo il dovere dell'impegno solenne. L'autonomia si farà sulle materie Lep (livelli essenziali delle prestazioni) quando ci saranno i dati. Ma i ministeri devono sapere che, se perdono tempo, saranno sanzionati. Da diciannove anni i Lep, pur previsti nella Costituzione, non ci sono e, intanto, l'Italia sull'assistenza, il sostegno a chi non ce la fa, i servizi alla persona va avanti grazie alla forza di italiani che hanno fatto del verbo aiutare una ragione di vita. Lo Stato c'è ma dev'esserci sempre, ovunque e nello stesso modo". (segue) (Com)