Autonomia: Boccia, lezione di unità da volontariato italiano con Padova capitale (3)

- "Il volontariato - ha spiegato Boccia - è la naturale attuazione di un concetto antico ma fortemente scolpito nella nostra Costituzione, del principio di sussidiarietà se i diversi livelli Istituzionali rispondono adeguatamente. Per me l'attuazione dell'autonomia è sempre stata lotta alle diseguaglianze, superamento del divario non solo tra nord e sud ma tra i diversi territori del sud e del nord, tra le aree interne e le città metropolitane, tra le aree di montagna e a rischio spopolamento e quelle più sviluppate. Lo abbiamo ribadito anche qui, oggi, nell'ambito di Padova capitale del volontariato. Le nostre comunità negli oltre ottomila campanili hanno bisogno che si applichi tutta la Costituzione, a partire dall'articolo 3 che impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Maggior autonomia per Regioni ed enti locali significa maggiori responsabilità e fiducia reciproca massima tra i diversi livelli istituzionali". (segue) (Com)