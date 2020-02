Autonomia: Boccia, lezione di unità da volontariato italiano con Padova capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi "rivendicato il risultato che al tavolo dell'autonomia oggi si siano sedute tutte le Regioni italiane e non solo quelle a statuto ordinario; così come sia stato fondamentale ascoltare tutti i sindaci metropolitani e l'insieme degli enti locali, perché quello che dobbiamo evitare è trasferire alle Regioni i limiti centralisti a volte imputati allo Stato. Le Regioni devono devolvere ai comuni e i comuni, che sono il fronte piu' avanzato nel rapporto con i cittadini devono dare risposte in tempo reale ed essere giudicati per questo. La legge quadro sull'autonomia, attuando oltre al 116 anche gli altri articoli della Costituzione va in questa direzione. Ora toccherà alle forze politiche dimostrare di essere all'altezza della sfida nobile, sociale, lanciata da Padova in queste due splendide giornate", ha concluso Boccia. (Com)