Tunisia: prima ordinazione di un vescovo cattolico dopo quasi 60 anni

- Centinaia tra sacerdoti, religiosi e fedeli hanno partecipato oggi pomeriggio alla cerimonia di ordinazione a vescovo di padre Nicolas Lhernould, avvenuta nella cattedrale di Tunisi. L’ordinazione è la prima in quasi 60 anni nel paese nordafricano. Padre Nicolas Lhernould, 44 anni, è stato nominato vescovo della diocesi di Costantina e Annaba in Algeria, dove si stabilirà nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce la stampa tunisina alla cerimonia hanno partecipato 15 vescovi e 60 sacerdoti oltre a centinaia di fedeli. Dopo la laurea in Francia, padre Nicolas Lhernould ha scelto di entrare in seminario ed è stato ordinato sacerdote nel 2004 incardinato nella diocesi di Tunisi. L'ultima ordinazione episcopale in Tunisia risale al 1962, sei anni dopo l'indipendenza, e aveva avuto luogo nella cattedrale di Cartagine, che da allora è stata profanata ed è diventata un centro culturale. Nella vicina Algeria, Jean-Paul Vesco è stato ordinato vescovo il 25 gennaio 2013 nella cattedrale di Orano. Il Nord Africa fu uno dei luoghi della propagazione del cristianesimo fino all’avvento dell’Islam nella regione a partire da VII secolo. Attualmente, la piccola comunità cattolica in Tunisia è formata principalmente da stranieri, che provengono da Europa o dall'Africa sub-sahariana per studio o lavoro. La Costituzione del 2014 ha stabilito la libertà di coscienza e di culto in Tunisia, vietando invece l’ateismo e ogni sua manifestazione. Le conversioni dall’Islam al cristianesimo non sono espressamente vietate, ma sono limitate e spesso difficili da accettare dalla società a maggioranza musulmana tunisina.(Res)