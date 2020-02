Suppletive: sottosegretario De Cristofaro a Napoli a sostegno di Sandro Ruotolo

- "Oggi al Vomero, con Elly Schlein e Sandro Ruotolo, per vincere le elezioni suppletive e per costruire, insieme, a partire da Napoli, un nuovo laboratorio politico e sociale". Lo scrive su Twitter l'esponente di Leu, Peppe De Cristofaro, sottosegretario all'Istruzione. (Com)