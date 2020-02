Cuneo: lavori in via San Giovanni, lunedì strada bloccata per 4 ore

Cuneo, 08 feb 15:41 - (Agenzia Nova) - Modifiche alla viabilità ad Alba (Cuneo): per consentire l’utilizzo di un automezzo con cestello, lunedì 10 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, è istituito il divieto di transito veicolare in via San Giovanni. E’ previsto il doppio senso di circolazione per i residenti. (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Modifiche alla viabilità ad Alba (Cuneo): per consentire l’utilizzo di un automezzo con cestello, lunedì 10 febbraio 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, è istituito il divieto di transito veicolare in via San Giovanni. E’ previsto il doppio senso di circolazione per i residenti. (Rpi)