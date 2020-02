Governo: Gualtieri, abbiamo orizzonte di legislatura, adesso si apre seconda fase per cantieri di riforma

- “Abbiamo un orizzonte di legislatura e abbiamo il dovere non solo di evitare il peggio per l'Italia ma di costruire un percorso di sviluppo e di crescita". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della sua relazione al 26esimo congresso di Assiom-Forex a Brescia. "La manovra è stata realizzata da un governo in carica da settembre, in cui abbiamo dovuto affrontare un'emergenza, adesso si apre una seconda fase per definire cantieri più ambiziosi di riforma", ha aggiunto Gualtieri, precisando che i “cantieri” riguardano la “riforma fiscale”, la “spendig review, semplificazione, digitalizzazione”, e gli “investimenti”. (Rem)