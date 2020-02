Polonia: Duda potrebbe annunciare candidatura per secondo mandato presidenziale a Congresso PiS

- Andrzej Duda ufficializzerà la sua candidatura per un secondo mandato alla presidenza della Repubblica della Polonia al Congresso del partito polacco Diritto e giustizia (PiS) in programma il 15 febbraio. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Pap” che cita fonti interne alla formazione politica. La direzione di PiS dovrebbe riunirsi, qualche giorno prima del Congresso, per sostenere la candidatura presidenziale di Duda. Secondo la testata, a guidare la campagna elettorale di Duda dovrebbe essere l'eurodeputato PiS Joachim Brudzinski, per le questioni operative mentre Beata Szydlo, sarà responsabile delle questioni relative al programma.(Vap)