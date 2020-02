Thailandia: attacco in centro commerciale, Facebook cancella account del militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rimosso l'account del sergente Jakkrapanth Thomma, il militare che ha sparato in un centro commerciale della città della Thailandia nordorientale Nakhon Ratchasima (ex Khorat), uccidendo almeno 17 persone e ferendone 21. "Il nostro cuore è con le vittime, le loro famiglie e la comunità colpita da questa tragedia in Thailandia. Non c'è posto su Facebook per chi commette questo tipo di atrocità, né permettiamo alle persone di lodare o sostenere questo attacco", ha dichiarato un portavoce del gruppo in una nota, annunciando la chiusura dell'account di Thomma e di "qualsiasi contenuto violento correlato a questo attacco". (segue) (Git)