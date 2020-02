Economia: Gualtieri, Italia contraria a modificazione trattamento prudenziale dei titoli di Stato

- L'Italia è contraria a limitare il possesso delle banche di titoli di Stato. Lo ha spiegato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, durante il suo intervento ad Assiom-Forex. Rispetto all'"introduzione di requisiti prudenziali a carico delle esposizioni bancarie verso il debito sovrano – ha spiegato Gualtieri - interventi che teoricamente potrebbero indebolire e allentare questo nesso tra rischio sovrano e rischio bancario comunque non lo eliminerebbero, mentre al tempo stesso potrebbero determinare una riduzione del ruolo di stabilizzazione del mercato dei titoli pubblici svolto dalle banche". "L'Italia – ha sottolineato il ministro - ha una posizione molto chiara e netta da questo punto di vista: in un quadro internazionale in cui le recenti divisioni del comitato di Basilea hanno confermato la non disponibilità di altre giurisdizioni a non procedere in questa direzione, non esistono ragioni che militano a favore del fatto che l'Europa debba diventare l'unica giurisdizione del mondo che si auto priva di un asset liquido e privo di rischio". "Finché non si metterà mano alla creazione di un vero safe asset europeo, cioè uno strumento europeo che faciliti la diversificazione degli attivi bancari, che deve avere il pieno supporto degli Stati membri, finché questa strada ambiziosa che attiene a un'altra discussione e non a quella relativa alla riduzione e condivisione del rischio nell'unione bancaria, noi saremo sempre contrari alla modificazione del trattamento prudenziale dei titoli di Stato", ha concluso Gualtieri. (Rem)