Olimpiadi 2026: De Corato, Giochi sono di tutti, non certo targati Pd, autogol anche per Sala

- Secondo l'assessore lombardo alla Sicurezza Riccardo De Corato il convegno promosso dal Pd al Parlamento europeo sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 senza i governatori leghisti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, è "un autogol anche per il sindaco Sala. "Le Olimpiadi 2026 sono di tutti e non certo appannaggio del Pd, come invece vuol fare intendere il partito di centrosinistra con l'iniziativa sui Giochi olimpici che ha previsto al Parlamento europeo, cui ha mancato di invitare i presidenti della Lombardia e del Veneto, le due Regioni organizzatrici dell'evento. Un vero autogol anche per il sindaco Sala, che ha mostrato come intenda sfruttare la vetrina delle Olimpiadi e accaparrarsele per i propri fini elettorali", osserva De Corato in una nota. (com)