Milano: colti a borseggiare un ragazzo, quattro arrestati in corso Como

- La notte scorsa gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano hanno arrestato cinque persone, durante un servizio, in Corso Como e vie limitrofe, finalizzato a prevenire e contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria ai danni dei numerosi frequentatori dei locali della zona. Gli agenti, verso le 4.40, hanno individuato un gruppo di quattro ragazzi marocchini, di cui due minorenni, che si avvicinavano ai frequentatori dei locali con il chiaro intento di distrarre le potenziali vittime per poterle borseggiare. I poliziotti hanno colto in flagranza i quattro giovani mentre tentavano di borseggiare un ragazzo e sono intervenuti, bloccandoli e arrestandoli. Successivamente altre vittime, tra cui alcune ragazze, si sono avvicinate agli agenti per denunciare i borseggi subiti poco prima dalle persone fermate. A uno degli arrestati sono stati rinvenuti all’interno delle mutande sei orecchini provento di furto, mentre è stato rinvenuto anche un telefono smartphone, successivamente riconsegnato alla vittima. Inoltre, i poliziotti hanno arrestato un cittadino romeno che da un controllo è risultato essere destinatario di un provvedimento di cattura. (com)